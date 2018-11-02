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Çelik: "(ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarına yaptırımları kaldırması) Bundan sonrasındaki normalleşme için önemli bir aşama."

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:23 | Son Güncelleme

Çelik: "(ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarına yaptırımları kaldırması) Bundan sonrasındaki normalleşme için önemli bir aşama."


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