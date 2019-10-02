Çelik: Avrupa’nın rüşvet siyasetini kabul etmiyoruz

Almanya ve Fransa içişleri bakanları ile AB Komisyonunun mültecilerden sorumlu üyesinin Türkiye ziyareti öncesinde açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AB ülkelerini rüşvet siyaseti yapmak ve insani açıdan sınıfta kalmakla suçlayarak, mülteci sorununa tek çözümün Suriye'de oluşturulacak bir güvenli bölge olduğu mesajını verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kapıları açarız" restinin ardından AB yetkililerinin Türkiye'ye yönelik mali yardımları artırma çağrılarını eleştirerek, "Mali yardımların artırılması AB ülkelerinin bir lütfu değildir. Türkiye‘ye yaptıkları bir jest değildir, Türkiye‘ye verdikleri sözü tutmalarının bir gereğidir. Sözlerini tutmadıkları gibi tutmadıkları sözün ortaya çıkardığı tablonun sonuçlarından kaçmak için Türkiye‘ye ek mali yardımdan bahsediyorlar. Bu tabii bir rüşvet siyasetidir, son derece yakışıksız bir durumdur. Türkiye herhangi bir ülkenin ya da bölgenin mülteci kampı, insan deposu değildir" ifadelerini kullandı.

"Mutabakata uymayan taraf AB" Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatına uymayan tarafın AB olduğunu söyleyen Çelik, mutabakatta mali yardımların yanı sıra fasıllar açılması, üst düzey diyalog ve vize serbestisi gibi paketlerin de bulunduğuna dikkat çekerek "Esasen söz verip de tutmamak bir AB teamülüne dönüşmüş durumdadır… Bu konulardaki hiçbir sözünü yerine getirmediği gibi anlaşmanın zaten onda dokuzunu ihlal ediyorlar, kalan onda biri konusunda da Türkiye‘ye karşı rüşvet siyaseti güdüyorlar. İnsani açıdan büyük bir sınıfta kalmadır bu, bu rüşvet siyasetine de diğer siyasetlere de kapalı olduğumuzu ve en güçlü tepkiyi vereceğimizi bilmelerini isteriz" diye konuştu. Türkiye'nin geri göndermeme ilkesine insani sebeplerle bağlı olduğunu ancak bu yükü "sonsuza kadar çekmek gibi bir kapasiteye sahip olmadığını" ifade eden AKP sözcüsü, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrasında güvenliğin sağlanmasının ardından 354 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüklerini belirterek tek çözümün güvenli bölge olduğunu savundu.