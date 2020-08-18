Çelik: Biden’ın sözleri darbeciliktir

Çelik, Biden’ın ifadelerine ilişkin muhalefetin tavrına da tepki gösterdi.AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de Demokratların Başkan adayı olan Joe Biden’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Biden’ın ifadelerini "diplomatik nezaketten uzak" olarak nitelendiren Çelik, söz konusu açıklamaların "darbecilik olduğunu" söyledi. Çelik, "Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez" ifadelerini kullandı.

Biden için, "Eski sömürge zihniyetini yansıtan bir yaklaşımla konuşmuş" diyen Çelik, "Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesinden bahseden Demokratların şimdi Türkiye'deki seçimlere müdahale etmekten bahsettiklerini" söyledi.

AKP Sözcüsü, Biden'ın 7 ay önce sarf ettiği sözlere muhalefetin yaklaşımını da eleştirdi. "Demokrasiye sahip çıkanlar 'ama' ile başlayan cümle kurmaz" diyen Çelik, CHP'nin Biden'ın sözlerine gerekli tavrı koyamadığını savundu.

Demokrat Parti’nin başkan adayının Kürtlere ilişkin sözlerine de değinen Çelik, "Biden'ın sözlerinde Kürt vatandaşlarımıza hakaret var" dedi. Kendi çocuklarını savaşa göndermeyenlerin Orta Doğu’daki çocukları kendi çıkarları için çeşitli savaşlara sürdüklerini söyleyen AKP Sözcüsü, "Kim PKK-YPG'ye destek veriyorsa Kürt çocukları için sadece cenaze istiyordur" diye konuştu.