Çelik: Birisi de çıkar vesayetin kölelerinden bahseder

Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik, 'sarayın köleleri' söylemini eleştirerek, "Siz hakim ve savcılara 'köleler' diye ifade edersiniz aynı şekilde bir hitap durumu ile siz karşı karşıya kalırsınız. Birisi de çıkar vesayetin kölelerinden bahseder, askeri vesayetin veya yargı vesayetinin geçmişteki kölelerinden bahsetmeye başlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin bilgi veren Çelik, Venezuela’da meydana gelen darbe girişimini değerlendirdi. Muhalif Lider Guaido’nun sokağa çıkma çağrısına karşı silahlı kuvvetlerin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yanında yer aldığını aktaran Çelik, “Bugün itibariyle Venezuela’da bir darbe girişimi başladı ve hala olaylar sürüyor. Muhalif Lider denilen Guaido, askeri birliklere ve Venezuela halkına ‘Sokağa çıkın’ çağrısı yaptı. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Devlet Başkanı Maduro’nun ve anayasanın etrafında kenetlenmiş görünüyor silahlı kuvvetler. Ve aynı şekilde silahlı kuvvetlerin temsilcileri, Savunma Bakanı anayasaya ve devlet başkanına sadakat gösterdiklerini beyan ediyorlar. Nitekim Meclis Başkanı da halkı gerek Başkanlık Sarayı’nın gerek Meclis’in etrafına davet ederek bir direniş çağrısında bulundu" dedi.

‘HİÇBİR DEVLET, BİR BAŞKA DEVLETE ATAMA YOLUYLA DEVLET BAŞKANI SEÇEMEZ’

Çelik, demokrasinin beşiği olduğunu beyan eden ABD’nin bir başka ülkeye devlet başkanı ataması şeklindeki büyük bir yanlışla karşı karşıya bulunulduğunu belirterek, "Bugün Cumhurbaşkanımız bu darbe girişimi değerlendirirken, bu devlet başkanı atama girişimine ‘Postmodern koloni valisi atama’ şeklinde bir tanım getirdi. Yüzde yüz bu durumu açıklayan bir tanımdır. Resmen bir sömürge valisi, bir koloni valisi atar gibi bu postmodern zamanlarda böylesine bir tutumun içine giriyor. Hem ABD’nin demokrasinin beşiği olduğunu iddia edeceksiniz, en güçlü odağı olduğunu iddia edeceksiniz, hem de böyle bir işe imza atacaksınız. Hiçbir devlet bir başka devlete atama yoluyla devlet başkanı seçemez" diye konuştu.

‘ORTAMI DEAŞ GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE AÇMIŞ OLACAKSINIZ’

Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Trump’ın Müslüman Kardeşler’i terör örgütü olarak tanıyacağına ilişkin bir açıklama yapıldığını anımsatan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD’nin büyük gazetelerinde çıkan bir takım yorumlarda, Mısır’daki Sisi’nin Başkan Trump’ı Müslüman Kardeşler’i terör örgütü olarak ilan etmesi konusunda cesaretlendirdiğini daha doğrusu bunu ondan talep ettiğini söylüyor. Trump’ın da buna olumlu yanıt verdiğine ilişkin bir takım yorumlar, büyük Amerikan gazetelerinde, daha doğrusu yönetimin görüşünü yansıtan gazetelerde açık bir şekilde ortaya konuldu. Bu son derece vahim bir gelişme olacaktır. Müslüman Kardeşler gibi demokrasiye, hukuka bağlı ve her zaman şiddetten uzak durmuş bir organizasyonu siz terör örgütü olarak kabul ederseniz o zaman fırsatı ve ortamı sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine açmış olacaksınız. Bu şekilde bir karar, İslam dünyasındaki bütün demokratik hareketleri bastırma, hukuka saygılı ve şiddet karşıtı bütün hareketleri bastırma gibi bir sonuç doğuracağı gibi aynı zamanda çeşitli yerlerdeki anti demokratik rejimlerin, demokrasiyi savunan gruplara karşı sırf onların Müslüman kimliklerinden dolayı güçlü bir baskı ortaya koyacaklarını göstermektedir."

'BİRİSİ DE ÇIKAR VESAYETİN KÖLELERİNDEN BAHSEDER'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yönelik, 'sarayın köleleri' söylemini eleştiren Çelik, hakim ve savcıların onuru ile oynayan kişinin, meşru siyaset alanının içinde söz söyleme hakkının kalmadığını söyleyerek, "Hakim ve savcıların kararlarını eleştirebilirsiniz, beğenmediğiniz kararlar da olabilir, bunları hukuki argümanlarla ortaya da koyabilirsiniz, demokratik siyaset açısından her türlü eleştiriniz söz konusu olabilir ama siz hakim ve savcılara 'köleler' diye ifade edersiniz aynı şekilde bir hitap durumu ile siz karşı karşıya kalırsınız. Birisi de çıkar vesayetin kölelerinden bahseder, askeri vesayetin veya yargı vesayetinin geçmişteki kölelerinden bahsetmeye başlar. Bir siyasi partinin genel başkanının bu derece basiretsiz ve üslupsuz bir şekilde konuşması Türk siyasi tarihi açısından görülmemiştir." dedi.

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