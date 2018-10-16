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Çelik: "Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli arasındaki görüşme Cumhur ittifakına verilen önemin altını çiziyor. Cumhur ittifakı, bugüne kadar milletimizin meselelerinin çözülmesi bakımından çok büyük işlev yerine getirmiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 20:51 | Son Güncelleme

Çelik: "Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli arasındaki görüşme Cumhur ittifakına verilen önemin altını çiziyor. Cumhur ittifakı, bugüne kadar milletimizin meselelerinin çözülmesi bakımından çok büyük işlev yerine getirmiştir"


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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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