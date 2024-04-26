Çelik'e sert sözler: Van'ı yiye yiye bitirememiş...

Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik AK Partililerin tepkisini çekmişti. Çelik'in sözleri kamuoyunda tartışmaya devam ederken bir tepki daha geldi.

Daha önce de Çelik'e tepki gösteren gazeteci Mehmet Çek, sosyal medya hesabından bir kez daha Hüseyin Çelik'i hedef aldı. 'Van'ı yiye yiye bitiremedi' ifadelerini kullanan Çek ayrıca 'Jet Fadıl'detayına da dikkat çekti.

Çek sosyal medya hesabından Hüseyin Çelik'in bir tweetini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı;

İsmini siyaseten iyi kötü bir ederi olan isimlerle birlikte kullanma kurnazlığına kaçsada, 1999'da DYP'nin -makul bir ücret karşılığı- 'Jet Fadıl’a verdiği kontenjan ile siyasete girmiş, ailesiyle birlikte Van’ı yiye yiye bitirememiş, bütün siyasi backraundu bundan ibaret ve çoktan siyaset çöplüğüne atılmış her tarafı şaibeli herif, sayesinde etiket sahibi oldugu Cumhurbaşkanını hesap vermeye davet ediyor, 40 yıllık gazeteciye (Gerçi onu milletvekili sanıyor, uyandırmayın) ayar vermeye kalkışıyor. Türkiye hakikaten fırsatlar ülkesi...









