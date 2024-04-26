HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Çelik'e sert sözler: Van'ı yiye yiye bitirememiş...

Çelik'e sert sözler: Van'ı yiye yiye bitirememiş...

26.04.2024 12:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'nin MHP'yle ittifak yapmasını eleştiren eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e tepkiler gelmeye devam ediyor. Gazeteci Mehmet Çek, Çelik için, 'Ailesiyle birlikte Van’ı yiye yiye bitirememiş' ifadesini kullandı ve 'Jet Fadıl' göndermesinde bulundu.

Çelik'e sert sözler: Van'ı yiye yiye bitirememiş...

Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik AK Partililerin tepkisini çekmişti. Çelik'in sözleri kamuoyunda tartışmaya devam ederken bir tepki daha geldi.

Daha önce de Çelik'e tepki gösteren gazeteci Mehmet Çek, sosyal medya hesabından bir kez daha Hüseyin Çelik'i hedef aldı. 'Van'ı yiye yiye bitiremedi' ifadelerini kullanan Çek ayrıca 'Jet Fadıl'detayına da dikkat çekti.

ÇEL1

Çek sosyal medya hesabından Hüseyin Çelik'in bir tweetini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı;

İsmini siyaseten iyi kötü bir ederi olan isimlerle birlikte kullanma kurnazlığına kaçsada, 1999'da DYP'nin -makul bir ücret karşılığı- 'Jet Fadıl’a verdiği kontenjan ile siyasete girmiş, ailesiyle birlikte Van’ı yiye yiye bitirememiş, bütün siyasi backraundu bundan ibaret ve çoktan siyaset çöplüğüne atılmış her tarafı şaibeli herif, sayesinde etiket sahibi oldugu Cumhurbaşkanını hesap vermeye davet ediyor, 40 yıllık gazeteciye (Gerçi onu milletvekili sanıyor, uyandırmayın) ayar vermeye kalkışıyor. Türkiye hakikaten fırsatlar ülkesi...

ÇEKEE

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davada kararİstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davada karar
Tokat'taki depremlerden sonra ortaya çıktı! Üzerinde '1313' yazıyorTokat'taki depremlerden sonra ortaya çıktı! Üzerinde '1313' yazıyor
'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi için MEB harekete geçti'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi için MEB harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Çelik
En Çok Okunan Haberler
AYM'deki 'cübbe' görüntülerine 'Ben mi öğreteceğim?' diye tepki gösterdi

AYM'deki 'cübbe' görüntülerine 'Ben mi öğreteceğim?' diye tepki gösterdi

'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi için MEB harekete geçti

'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi için MEB harekete geçti

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

Ve Mehmet Şimşek talimatı verdi! Katı kurallar yolda, sınırlama getiriliyor: Birkaç gün içinde başlayacak

Ve Mehmet Şimşek talimatı verdi! Katı kurallar yolda, sınırlama getiriliyor: Birkaç gün içinde başlayacak

Korkutan artış: Yüzlerce kişiyi etkisi altına aldı!

Korkutan artış: Yüzlerce kişiyi etkisi altına aldı!

Özgür Özel 'Seçim günü kaybettiğim tek şey' demişti! Görüntüleri geldi: 300 bin lira para verdik

Özgür Özel 'Seçim günü kaybettiğim tek şey' demişti! Görüntüleri geldi: 300 bin lira para verdik

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.