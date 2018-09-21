HABER

Çelik: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her türlü mirası Türk milletinin ortak malıdır. Herhangi bir partinin, bir grubun, bir zümrenin değildir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

Çelik: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her türlü mirası Türk milletinin ortak malıdır. Herhangi bir partinin, bir grubun, bir zümrenin değildir."


PARTNERBüyük beden modelin paylaştığı fotoğrafa yorum yağıyor!Büyük beden modelin paylaştığı fotoğrafa yorum yağıyor!
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelimMHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
HDP'li Leyla Güven için tahliye başvurusu!HDP'li Leyla Güven için tahliye başvurusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim

MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim

HDP'li Leyla Güven için tahliye başvurusu!

HDP'li Leyla Güven için tahliye başvurusu!

İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir

İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Bahçeli'nin sözleri memnuniyet verici

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Bahçeli'nin sözleri memnuniyet verici

Adalet Bakanı Gül'den Enis Berberoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Enis Berberoğlu açıklaması

CHP'de istifalar bekleniyor

CHP'de istifalar bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.