Çelik: Hedefimiz Rusya değil, rejim

Şam yönetiminden de "saldırılara karşı koyacağız" açıklaması geldi.AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bahar Kalkanı Harekâtı"na ilişkin olarak "Türkiye sınırlarını koruma için bu harekâtları yapmak zorundadır" dedi. Çelik, AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de "Terör örgütlerini belli bir derinliğe uzaklaştıracak bu harekâtları yapmak zorundayız" diyen AKP Sözcüsü, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi harekâtları işaret ederek "Bunları yapmasaydık, sınırlarımız tehdit aldınta olacaktı, terör örgütleri sınırlarımızın içinde meşru hedefler olarak karşımıza çıkarılmaya çalışacaktı. Milli güvenliğimiz için buna mecburuz" şeklinde konuştu.

"Burada hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi bir tavır içerisinde değiliz. Bize saldıran rejim unsurudur" sözlerine vurgu yapan Çelik, "Rejimin saldırganlığı Rusya'nın verdiği sözlere dönük de bir saldırganlıktır. Soçi ve Astana birlikte imza attığımız hususlardır. Rusya'nın rejim üzerindeki etkisini kullanarak, rejimi Soçi Mutabakatı ile belirlenmiş sınırlara çekerek bir etkinlik üretmek durumundadır" ifadelerini kullandı. Çelik, "Burada açık şekilde rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net olarak söyleyebiliriz" dedi.