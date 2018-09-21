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Çelik: "Her siyasi meselede Cumhur İttifakı'nın sorgulanması diye bir şey söz konusu olmaz. Çeşitli görüş ayrılıkları bunu savurmaz, sarsmaz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

Çelik: "Her siyasi meselede Cumhur İttifakı'nın sorgulanması diye bir şey söz konusu olmaz. Çeşitli görüş ayrılıkları bunu savurmaz, sarsmaz."


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