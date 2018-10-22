Çelik: Hunharca planlanmış bir cinayet

CNN'e konuşan bir Türk yetkili de Kaşıkçı'nın giysilerini giyen bir dublörün kullanıldığını öne sürdü.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ile ilgili olarak konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, "Hunharca planlanmış, örtbas edilmek için çok gayret sarf edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Çok komplike bir cinayet" ifadelerini kullandı.

Partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Çelik, sorumluları ortaya çıkarılıp cezalandırılacağını kaydederken, "bir daha kimsenin aklından böyle şeyler geçmeyecek" şeklinde konuştu.

Konsolosluğa ait araç bulundu

Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için yürütülen soruşturmada bugün Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait bir araç Sultangazi'deki bir otoparkta terk edilmiş bir şekilde bulundu.

DHA'nın haberine göre Kaşıkçı'nın kayıp olduğu günlerde İstanbul'un Sultangazi ilçesine bırakılan diplomatik plakalı araçta inceleme başlatıldı. NTV'nin haberine göre ise konsolosluk yetkilileri ile varılacak mutabakatın ardından araçta inceleme yapılacak.