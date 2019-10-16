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Çelik İhracatçısında Yaptırım Kaygısı

16.10.2019 19:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımları Türk demir-çelik ihracatçılarında kaygıya yol açtı.Türk çeliğinin ABD’ye ihracatında gümrük vergisinin tekrar yüzde 25’ten, yüzde 50’ye çıkması halinde ABD’ye ihracatın çok azalacağını söyledi

Çelik İhracatçısında Yaptırım Kaygısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımları Türk demir-çelik ihracatçılarında kaygıya yol açtı. Trump Türkiye’den ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisinin yeniden yüzde 50’ye çıkarılacağını açıklamıştı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, Türk çeliğinin ABD’ye ihracatında gümrük vergisinin tekrar yüzde 25’ten, yüzde 50’ye çıkması halinde ABD’ye ihracatın çok azalacağını söyledi. Ertan, “Hali hazırda Meksika ve Brezilya’dan ABD’ye çelik ithalatında gümrük vergisi yok. Bu ülkelere sağlanan vergi avantajlarından dolayı zorlanmaya başlamıştık. Gümrük vergisinin artması ihracat yapma olasılığımızı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor” diye konuştu.

ABD’ye çelik ihracatında gümrük vergisinin 2018 yılı Ağustos ayında yüzde 50’ye çıktığını hatırlatan Ertan, 2019 yılı Mayıs ayında gümrük vergisinin yüzde 25’e düşmesine karşın bu ülkeye çelik ihracatının 2017 yılındaki 2.4 milyon ton seviyelerinden yaklaşık 450 bin ton seviyelerine gerilediğini belirtti.

ABD’ye çelik ihracatı yüzde 71 düştü

Türkiye, 2018 yılının Ocak

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