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Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir"
Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir"
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06.01.2020 18:37 |
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Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir"
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