Çelik: İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalı

Çelik "Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz" dedi.Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle Türkiye ile İran arasında yaşanan krize ilişkin açıklamalar yaptı. "Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz" diyen Çelik "Bu İranlı siyasetçiler, İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır" dedi. İran'ın nükleer programı nedeniyle Batı ülkeleriyle Tahran arasında yaşanan anlaşmazlığa da değinen Çelik "Unutmasınlar ki, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran'la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya devlet başkanıydı. Haksızlık karşısında susmayan Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, İran düşmanlarını sevindiriyorlar" iddiasında bulundu.