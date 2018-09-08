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Çelik işçileri, arkadaşlarının cenaze namazına yetişmek için koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Kardemir) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Halil Kuzören (49) için fabrikada cenaze namazı kılındı.

Çelik işçileri, arkadaşlarının cenaze namazına yetişmek için koştu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Kardemir) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Halil Kuzören (49) için fabrikada cenaze namazı kılındı. Çelik işçileri, arkadaşlarının cenaze namazına yetişmek için koştu.
Elektrik bakım işçisi evli ve 2 çocuk babası Halil Kuzören, dün çelikhanede, vinç elektrik bakımı yaptığı sırada akıma kapıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya yönlendirilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halil Kuzören, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Halil Kuzören'in cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak Kardemir'e getirildi, burada cenaze namazı kılındı. Haddehane meydanındaki namaza Kuzören'in yakınları, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ile Cumhur Ünal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kardemir yöneticileri ve işçiler katıldı. Bazı çelik işçileri, cenaze namazına yetişebilmek için koştu. İşçiler, arkadaşlarının fotoğrafını göğüslerine astı.
Cenaze namazının ardından işçiler işlerinin başına dönerken, Kuzören'in cenazesi götürüldüğü Yenice Merkez Yeşil Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yazıköy Köyü mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Çelik işçileri, arkadaşlarının cenaze namazına yetişmek için koştuÇelik işçileri, arkadaşlarının cenaze namazına yetişmek için koştuÇelik işçileri, arkadaşlarının cenaze namazına yetişmek için koştuÇelik işçileri, arkadaşlarının cenaze namazına yetişmek için koştu

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