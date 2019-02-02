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Çelik: "İsrail’in adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor. Tüm dünyayı, El Halil’deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 13:52 | Son Güncelleme

Çelik: "İsrail’in adımı yeni saldırganlıkların planlandığını gösteriyor. Tüm dünyayı, El Halil’deki durum konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz."


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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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