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’Çelik Kafes’ operasyonunda 11 gözaltı, 6 tutuklama daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 17:33 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde İl Jandarma KOM ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 1 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ve 50 kişinin gözaltına alındığı ‘Çelik Kafes’ operasyonu kapsamında aralarında 1 kadının da bulunduğu 11 kişi daha gözaltına alındı.Manavgat ilçesinde 400 personelin katılımıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nun sevk ve idaresinde gerçekleştirilen, 50 kişinin gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiği, 44 kişiden 43’ünün tutuklandığı ‘Çelik Kafes’ operasyonunda 11 şüpheli daha yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde İl Jandarma KOM ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 1 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ve 50 kişinin gözaltına alındığı ‘Çelik Kafes’ operasyonu kapsamında aralarında 1 kadının da bulunduğu 11 kişi daha gözaltına alındı.
Manavgat ilçesinde 400 personelin katılımıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nun sevk ve idaresinde gerçekleştirilen, 50 kişinin gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiği, 44 kişiden 43’ünün tutuklandığı ‘Çelik Kafes’ operasyonunda 11 şüpheli daha yakalandı. Operasyonun devamı kapsamında, 1 Kasım’da yakalanamayan ya da tutuklanan şüphelilerin ifadeleri sonucu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için jandarma tarafından çalışma gerçekleştirildi. Hafta içerisinde ayrı günlerde yakalanan 6 şüpheli daha tutuklanırken, dün gece de 1’i kadın 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden ‘Çılgın Sedat’ lakaplı Sedat Ç.’nin jandarma ekiplerini görünce otomobille kaçtığı, nefesleri kesen 3 saatlik kovalamacanın ardından jandarma ekipleri tarafından otomobilinin önü kesilerek yakalandığı bildirildi. Sedat Ç.’nin kendisini yakalayan jandarmalara “Beni niye takip ediyorsunuz? Ben size ne yaptım? Benim haklarım var, avukat istiyorum, avukat gelmeden bir yere gitmem” dediği bildirildi. Sedat Ç., jandarma tarafından kelepçelenerek karakola götürüldü.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulamalarının ardından tutuklanmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Ali D., Ali T., Sedat Ç., Hilal A. ve Hacı Ö.E. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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