Çelik Kanatlar Helikopter Akrobasi Ekibi Sivrihisar semalarında

Jandarma Genel Komutanlığı, Sivrihisar Air Show’da iki Sikorsky S-70 Blackhawk helikopteri ile ilk kez yer aldı.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bu sene 4’üncüsü düzenlenen ‘Sivrihisar Hava Gösterileri’, her yaştan havacılık meraklılarına hitap ediyor. Etkinlikte havacılığın önemi vurgulanırken özellikle gençlere ve çocuklara da havacılık hakkında pek çok bilgi veriliyor. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı iki adet S-70 Sikorsky helikopter ile gösterilere katıldı. Sivrihisar Hava Gösterilerine ilk kez katılan Çelik Kanatlar Helikopter Akrobasi Ekibi, şovları ile seyredenleri kendine hayran bıraktı. Yeteneğin performans ile buluşturulduğu gösteri, havacılık tutkunları tarafından merakla izlendi. Yüksek performansı ile dikkat çeken ve yaklaşık 20 dakika havada kalan Çelik Kanatlar Akrobasi Ekibi gökyüzünü şenlendirdi.