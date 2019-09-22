HABER

Çelik kanatların gösterisi büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 18:14 | Son Güncelleme

SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST İstanbul'da yaptıkları gösteri uçuşları nefes kesti - Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Atak helikopteri, Hürkuş'un gösteri uçuşlarının yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşlarını katılımcılar etkinliğin son gününde büyük bir ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, son gününde de nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yaptı.

SoloTürk ile Türk Yıldızları, TEKNOFEST İstanbul'un en çok merak edilen gösterilerinin başında yer aldı.

SoloTürk ve Türk Yıldızları'nı büyük bir coşkuyla izleyen katılımcılar, cep telefonları ve fotoğraf makinalarıyla gösteri anını ölümsüzleştirdi.

Etkinlikler kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Atak helikopteri, Hürkuş'un gösteri uçuşlarının yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Kısırkaya Halk Plajı renkli görüntülere sahne olduKısırkaya Halk Plajı renkli görüntülere sahne oldu
Antalya'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'Antalya'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gösteri uçuşu Solotürk TEKNOFEST İSTANBUL

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

İlk görüntüler paylaşıldı! Beğeni yağdı

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederin ifadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Pakistanlı 2 göçmen Yunan askerleri tarafından darp edilip zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti

İnsanlık dışı uygulama! Darp edip Türkiye'ye göndermişler

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.