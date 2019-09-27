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Çelik kapı sektöründe pazar arayışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: - "Avrupa ve Amerika pazarlarını mutlaka araştırmamız lazım. Devlet desteklerini çok iyi takip edip, değerlendirmemiz lazım"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, konut sektöründeki daralmanın çelik kapı sektörünü de etkilediğini belirterek, "Avrupa ve Amerika pazarlarını mutlaka araştırmamız lazım. Zor diye bir şey yok, kolay işi zaten herkes yapıyor. Devlet desteklerini çok iyi takip edip, değerlendirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) müşterek genişletilmiş çelik kapı sektörü istişare toplantısı KAYSO binasında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, odaların asli görevlerinin birinin de sektörlerin sorunlarına çözüm bulmak olduğunu belirtti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Büyüksimitci, birlikte hareket edildiği zaman sorunların daha kolay çözüldüğünü ve seslerini daha iyi duyurabildiklerini kaydetti.

Kayseri'nin çelik kapı sektöründe üretim kapasitesi açısından Türkiye'nin en büyük ili olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Konut sektörünün daralması ile çelik kapı sektöründe de birtakım daralmalar yaşanıyor. Bu sıkıntıları aşmak için bir araya gelip, istişare etmek çok önemli. Yurt içinde ne yapabiliriz, yurt dışında ne yapabiliriz, bunları konuşmalıyız. Avrupa ve Amerika pazarlarını mutlaka araştırmamız lazım. Zor diye bir şey yok, kolay işi zaten herkes yapıyor. Devlet desteklerini çok iyi takip edip, değerlendirmemiz lazım. Gücümüzü birleştirip, kendi aramızdaki rekabeti de bir kenara bırakarak sıkıntılarımızı aşmak için gayret sarf etmeliyiz. Odalar olarak her zaman sizin emrinizdeyiz."

KAYSO 14. Grup Meslek Komitesi Başkanı Murat Yibur da desteklerinden dolayı Büyüksimitci'ye teşekkür etti.

Yibur, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, sektörün sorunları çözme gayretinde olduklarını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Çelik kapı KAYSO

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