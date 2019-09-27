Çelik kapı sektöründe pazar arayışı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, konut sektöründeki daralmanın çelik kapı sektörünü de etkilediğini belirterek, "Avrupa ve Amerika pazarlarını mutlaka araştırmamız lazım. Zor diye bir şey yok, kolay işi zaten herkes yapıyor. Devlet desteklerini çok iyi takip edip, değerlendirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) müşterek genişletilmiş çelik kapı sektörü istişare toplantısı KAYSO binasında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, odaların asli görevlerinin birinin de sektörlerin sorunlarına çözüm bulmak olduğunu belirtti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile uyum içerisinde çalıştıklarını aktaran Büyüksimitci, birlikte hareket edildiği zaman sorunların daha kolay çözüldüğünü ve seslerini daha iyi duyurabildiklerini kaydetti.

Kayseri'nin çelik kapı sektöründe üretim kapasitesi açısından Türkiye'nin en büyük ili olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şöyle devam etti: