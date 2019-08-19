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Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı
YAŞAM HABERLERİ
| 19.08.2019 12:43 |
Son Güncelleme
14 dakika önce
DÜZCE (İHA)
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DÜZCE (İHA)
Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı
Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı
Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı
Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı
Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı
Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı
Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı
Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı
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