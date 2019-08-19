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Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 12:43 | Son Güncelleme

DÜZCE (İHA)

DÜZCE (İHA)

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı
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