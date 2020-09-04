Çelik kasa boş çıkınca hırsızlar şaşkına döndü

Fatih ve Bayrampaşa’da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin girdikleri bir iş yerinde bulunan çelik kasayı açtıktan sonra kasanın boş olduğunu gördüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 14 Temmuz günü Bayrampaşa’daki ve 20 Ağustos günü Fatih’teki iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini ardından kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 iş yerinde 2 çelik kasa patlattılar birinin içi boş çıktı

Şüphelilerin ilk olarak girdikleri Bayrampaşa’daki iş yerindeki çelik kasadan bin 750 dolar, 2 bin avro, 6 bin TL, şirkete ait çek koçanı, 140 bin TL değerinde senet ve ruhsatlı tabanca ile 5 kutu mermi çalarak vatandaşı zarara uğrattığı belirlendi. Aynı kişilerin 20 Ağustos tarihinde Fatih’teki bir iş yerine girdikleri, buradaki çelik kasayı açtıkları ancak kasanın içi boş olduğu için çalacak bir şey bulamadıkları öğrenildi.