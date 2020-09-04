HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çelik kasa boş çıkınca hırsızlar şaşkına döndü

Çelik kasa boş çıkınca hırsızlar şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Fatih ve Bayrampaşa’da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı.

Fatih ve Bayrampaşa’da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin girdikleri bir iş yerinde bulunan çelik kasayı açtıktan sonra kasanın boş olduğunu gördüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 14 Temmuz günü Bayrampaşa’daki ve 20 Ağustos günü Fatih’teki iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini ardından kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 iş yerinde 2 çelik kasa patlattılar birinin içi boş çıktı
Şüphelilerin ilk olarak girdikleri Bayrampaşa’daki iş yerindeki çelik kasadan bin 750 dolar, 2 bin avro, 6 bin TL, şirkete ait çek koçanı, 140 bin TL değerinde senet ve ruhsatlı tabanca ile 5 kutu mermi çalarak vatandaşı zarara uğrattığı belirlendi. Aynı kişilerin 20 Ağustos tarihinde Fatih’teki bir iş yerine girdikleri, buradaki çelik kasayı açtıkları ancak kasanın içi boş olduğu için çalacak bir şey bulamadıkları öğrenildi.

Çalışmalar sonucu 2 kişi yakalandı
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi olduğu belirlenen kişilerden ikisi gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden O.K.’nin (39) 17, F.A.’nın (26) ise 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Buradaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. O.K. ve F.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde görülen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

İçini açtıkları çelik kasa boş çıkınca şaşkına döndüler
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin girdikleri bir iş yerinde bulunan çelik kasayı uzun uğraşlar sonucu açtıkları, kasanın içinin boş olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşayarak oradan ayrıldıkları görüldü. Bir başka olaya ait görüntülerde ise, şüphelilerin girdikleri yerde hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmazBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
Vali duyurdu: Evden ayrılan pozitif vakalara suç duyurusuVali duyurdu: Evden ayrılan pozitif vakalara suç duyurusu
İşte üniversite kayıt tarihi ve üniversite kaydı için gerekenlerİşte üniversite kayıt tarihi ve üniversite kaydı için gerekenler
En Çok Okunan Haberler
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Diğer Haberler
Karabük Valisi Gürel: Güncel rakamları söylemiyoruz ama...
Vali Gürel: Güncel rakamları söylemiyoruz ama...
Vali Şimşek duyurdu: Evden ayrılan pozitif vakalar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Vali duyurdu: Evden ayrılan pozitif vakalara suç duyurusu
İzmir'deki ünlü restoranın sahibinin oğlu ölü bulundu! Yeni detaylar var
Ölü bulunmuştu! Yeni detaylar var
65 yaş ve üzerine kısıtlama mı getirildi? Mersin Valiliği'nden açıklama geldi
Mersin'de 65 yaş ve üzerine kısıtlama mı getirildi?
Marmaris'te turistlere büyük şok!
Marmaris'te turistlere büyük şok!
Giresun'da sel felaketi! Şehit jandarmanın cenazesi bulundu
Sel felaketinden bir acı haber daha
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.