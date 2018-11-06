Çelik kasa hırsızları yakalandı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta, içinde 3,7 milyon TL'lik senet, 25 bin TL değerinde ziynet eşyası, 4 bin lira ve 2 araç anahtarı olan çelik kasayı çalan 5 hırsız, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık olayı, geçen pazar günü saat 21.00 sıralarında, H.K.'ye (45) ait Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. M.Ö. (19), M.İ. (19), A.C. (19), M.H.K. (20) ve M.C. (21), H.K.'nin evine girerek, içerideki çelik kasayı çaldı. H.K.'nin ihbarıyla eve gelen polis ekipleri, inceleme yapıp, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Kasayı çalan 5 kişinin Tokat'tan Çorum'a gittiği bilgisi üzerine ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Çorum'da araç kiralayıp, Kastamonu'nun Tosya ilçesi üzerinden İstanbul'a gitmeye çalışan hırsızlar, Tosya'da polis ekiplerince yakalandı. Çalınan çelik kasa, açılmış olarak eve 500 metre uzaklıkta bulundu. Kasadan 3,7 milyon TL'lik senet, 25 bin TL değerinde ziynet eşyası, 4 bin lira ve 2 araç anahtarı çıktı. Hırsızların kasayı açarken, kullandığı sanılan 2 tornavidaya el koyuldu. Tokat'a getirilen M.Ö., M.İ., A.C., M.H.K. ve M.C., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

