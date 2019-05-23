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Çelik kasa hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

ADANA'da bahçenin tel örgüsünü keserek girdikleri iş yerindeki çelik kasayı çalan 5 kişiden, 4'ü yakalandı.

Çelik kasa hırsızları yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bahçenin tel örgüsünü keserek girdikleri iş yerindeki çelik kasayı çalan 5 kişiden, 4'ü yakalandı.
Olay, Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde, bahçesinin tel örgüsünü keserek tatlı satışı yapılan bir iş yerine giren 5 kişi, buradaki çelik kasayı çıkarıp, elektrikli bisikletle götürdü. Bir süre sonra elektrikli bisikletin şarjı bitince, şüpheliler taksi çağırdı. Şüpheliler, taksiye yükledikleri çelik kasayı alıp, kaçtı.
Sabah iş yerine gelen Celal Ö., çelik kasanın yerinde olmadığını görünce polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin Hacı Alper K. (24), Mustafa K. (19), Mahsur K. (30), Bayram A. (20) ve Mehmet Şerif C. (20) olduğu saptandı.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Hacı Alper K, Mustafa K. Mehmet Şerif C. ve Mahsur K. yakalanarak gözaltına alındı, Bayram A. ise bulunamadı.
Şüphelilerden Mehmet Şerif C. polisteki sorgusunda, "Kasada 300 bin lira olduğunu öğrenip, soygunu gerçekleştirdik. Çelik kasayı açtık, parayı aramızda bölüştük" dedi.
İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Şerif C. ve Mahsur K. ise tutuklandı, Hacı Alper K. ve Mustafa K. ise ev hapsine çarptırıldı.
Bayram A.'yı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

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Çelik kasa hırsızları yakalandıÇelik kasa hırsızları yakalandıÇelik kasa hırsızları yakalandıÇelik kasa hırsızları yakalandı

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