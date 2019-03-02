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Çelik kasa hırsızlarına 2 ilde operasyon: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 13:04 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ ile İstanbul'da çelik kasa hırsızlarına yönelik polis ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Çelik kasa hırsızlarına 2 ilde operasyon: 10 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ ile İstanbul'da çelik kasa hırsızlarına yönelik polis ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İki ilde toplam 1 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilerden 2'si güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışırken balkondan düşerek yaralandı.
Tekirdağ ve İstanbul'da son dönemlerde çelik para kasaları patlatılarak gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının artmasının üzerine Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri ortak çalışma başlattı. Çalışmada son olarak hırsızlık şebekesi üyelerinin İstanbul'da bir akaryakıt istasyonunda bulunan çelik kasayı patlatarak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri şebeke üyelerinin adreslerini belirleyerek, Tekirdağ ve İstanbul'da 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda E.Y., M.A., Z.A., M.E., A.Y., S.Ç., M.A., Y.A., G.A. ve F.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ise polis ve jandarmadan kaçmak isterken 6-7 metre yüksekliğindeki balkondan atlayınca yaralandı. Bacak ve kollarında kırıklar meydana gelen şüpheliler hastanede tedavi altına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 tabanca, 111 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 elektroşok cihazı, 32 bin 420 TL, 6 bin 100 ABD doları, 12 değerli kol saati, 4 dizüstü bilgisayar, 1 televizyon, 1 tablet, 13 cep telefonu, çok miktarda değerli tespih, ziynet eşyası, gözlük, değeri 15 bin lira olduğu belirlenen özel üretim 3 ceket ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda kasa açmada kullanılan iş aletleri, kar maskeleri de ele geçirilenler arasında.
Polis ve jandarmanın ortak yapılan operasyonlarında yaklaşık 1 milyon liralık, 16 ayrı kasa hırsızlığı olayı aydınlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüphelinin ise sorgulaması sürüyor.

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Çelik kasa hırsızlarına 2 ilde operasyon: 10 gözaltıÇelik kasa hırsızlarına 2 ilde operasyon: 10 gözaltıÇelik kasa hırsızlarına 2 ilde operasyon: 10 gözaltıÇelik kasa hırsızlarına 2 ilde operasyon: 10 gözaltı

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