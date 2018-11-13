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Çelik kasaları balyozla parçalayıp, 200 bin lirayı çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, aynı aileye ait binadaki 3 daireye giren hırsızlar, evlerdeki 2 çelik kasayı balyozla parçalayıp, içindeki 200 bin lirayı çalarak kaçtı.

Çelik kasaları balyozla parçalayıp, 200 bin lirayı çaldılar

Hasan DEMİRBAŞ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, aynı aileye ait binadaki 3 daireye giren hırsızlar, evlerdeki 2 çelik kasayı balyozla parçalayıp, içindeki 200 bin lirayı çalarak kaçtı. Polis, hırsızların kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Polatlı'ya bağlı Gülveren Mahallesi'nde oturan Fehmi Koç, geçen pazar günü ailesiyle yakınlarının nişanına katıldı. Törenden sonra evlerine dönen Koç ailesi fertleri, apartmanın kapısının açık olduğunu gördü. Kızının ve oğlunun evlerinin de bulunduğu apartmanda 3 dairenin çelik kapılarının kırık olduğunu gören Fehmi Koç, büyük şok yaşadı. Aile fertleri, evlerdeki 2 çelik kasanın balyozla parçalanıp, 15 yıllık birikim olan içindeki 200 bin liranın çalındığını fark edince polise başvurdu.
Fehmi Koç, çelik kapıların levyelerle kırıldığını, çelik kasaların ise balyozla parçalandığını söyledi. Hırsızların kimseden çekinmeden, gündüz saati evlere girdiğini aktaran Koç, çok fazla gürültü çıkmasına rağmen kimsenin duymamasının kendilerini şaşırttığını kaydetti. Kamyonuyla taşımacılık yaptığını anlatan Koç, parayı yeni kamyon almak için biriktirdiğini belirterek, "Kasaları sakladığımız yerlerden koridora taşıyıp, balyozla kırmışlar. Eve döndüğümüzde sokakta bizi gören kırmızı otomobilin içindeki kişiler, hızla ayrıldı. Otomobilde 5 kişi vardı" dedi.
Polis, hırsızların kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çelik kasaları balyozla parçalayıp, 200 bin lirayı çaldılarÇelik kasaları balyozla parçalayıp, 200 bin lirayı çaldılarÇelik kasaları balyozla parçalayıp, 200 bin lirayı çaldılarÇelik kasaları balyozla parçalayıp, 200 bin lirayı çaldılar

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