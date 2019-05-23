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Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

Adana’da bir iş yerinden içinde 30 bin lira bulunan çelik kasayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesinde meydana geldi.

Adana’da bir iş yerinden içinde 30 bin lira bulunan çelik kasayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Celal Ö., tatlı imalathanesine sabah geldiğinde 30 bin liranın içinde bulunduğu çelik kasanın yerinde olmadığını fark etti. Celal Ö. hemen durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Güvenlik kamerası görüntüsünden iki kişi oldukları belirlenen zanlıların isimlerinin Mehmet Şerif C. (21) ve Mahsur K. (30) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin çelik kasayı iş yerinden sürükleyerek çıkarması ve elektrikli bisikletin sepetinde taşıması da güvenlik kameralarına yansıdı. Ekip, kimliğini tespit ettiği iki şüpheliyi evlerine düzenlediği baskınla yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, çelik kasayı taşıdıkları elektrikli bisikletin yolda şarjının bitmesi üzerine tanıdıkları taksici Hacı Alper K.’yi (24) çağırıp onunla yola devam etikleri ve kasayı arkadaşları Mustafa K.’nin (19) evinde açıp içindeki parayı paylaştıkları öne sürüldü.
Bunun üzerine polis kasadaki paradan pay aldığı ileri sürülen Mustafa K. ve taksici Hacı Alper K.’yi de gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Şerif C. ve Mahsur K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar

Çelik kasayı içindeki 30 bin lirayla çaldılar
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