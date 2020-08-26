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Çelik kasayı taşımayı başaramayınca... Yakayı ele verdiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2020 13:43 | Son Güncelleme

Bursa'da bir tekstil fabrikasına girerek çelik kasanın içindeki paraları çalmaya çalışan hırsızlar, kasayı açamayınca çareyi yanlarında götürmekte buldu. Kasayı kaldıramayınca sürükleyerek götüren hırsızlar, kameralara yakalandı. İçinde 750 bin lira çek ve 6 bin doların bulunduğu kasayı çalan hırsızlar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Çelik kasayı taşımayı başaramayınca... Yakayı ele verdiler!

Olay, Pazartesi günü Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.H.'ye ait bir tekstil fabrikasının ofis bölümüne 3 hırsız girdi. Zanlılar, içerisinde 6 bin 100 Dolar, 300 Euro, 250 Pound bulunan çelik kasayı ve çekmecede bulunan 3 bin lira nakit para ve çeşitli bankalara ait 750 bin lira değerinde çeki çaldı. Çelik kasayı bulunduğu yerden kaldıramayan hırsızlar, fabrikanın içerisinde ve dışarısında çelik kasayı sürüklemeye başladı. Kasayı metrelerce sürükledikten sonra bahçeye çıkaran hırsızlar, çelik kasayı arabaya yükleyen hırsızlar bölgeden hızla uzaklaştı.

Sabah saatlerinde tekstil fabrikasına gelenler çelik kasayı göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler fabrikada ve güvenlik kameralarında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde 3 şüphelinin kaçtığı aracın plakalarının çalıntı olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelileri yakalamak için operasyon yapan ekipler, K.T.(35) ve S.E.'yi(29) Yıldırım ilçesinde, R.Y.'yi ise (34) Osmangazi ilçesinde yakaladı. Yapılan aramalarda kasa ve kasada bulunan dövizler ele geçirildi.

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Gözaltına alınan K.T., S.E. ve R.Y. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇELİK KASAYI SÜRÜKLEYE SÜRÜKLEYE GÖTÜRDÜLER

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Tekstil fabrikasına giren hırsızlar, çelik kasayı kaldıramayınca metrelerce sürükledi. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çelik kasanın metrelerce sürüklendiği o anlar an be an kaydedildi.

İHA

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