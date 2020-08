Çelik kasayı taşımayı başaramayınca... Yakayı ele verdiler!

Gözaltına alınan K.T., S.E. ve R.Y. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇELİK KASAYI SÜRÜKLEYE SÜRÜKLEYE GÖTÜRDÜLER

Tekstil fabrikasına giren hırsızlar, çelik kasayı kaldıramayınca metrelerce sürükledi. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çelik kasanın metrelerce sürüklendiği o anlar an be an kaydedildi.

İHA