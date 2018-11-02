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Çelik: (Kaşıkçı cinayeti) "Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı, birtakım dış odaklarca odak saptırma operasyonunun içerideki sözcüsü olmasıdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 18:37 | Son Güncelleme

Çelik: (Kaşıkçı cinayeti) "Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı, birtakım dış odaklarca odak saptırma operasyonunun içerideki sözcüsü olmasıdır."


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