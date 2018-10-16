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Çelik: (Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiası) Vahim bir olayla karşı karşıyayız. Durumu tüm vasıflarıyla, tüm ayrıntılarıyla açığa çıkaracağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 21:00 | Son Güncelleme

Çelik: (Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiası) Vahim bir olayla karşı karşıyayız. Durumu tüm vasıflarıyla, tüm ayrıntılarıyla açığa çıkaracağız."


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Anahtar Kelimeler:
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik

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