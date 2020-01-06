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Politika
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Çelik: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem de sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."
Çelik: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem de sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
06.01.2020 18:45 |
Son Güncelleme
Çelik: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem de sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."