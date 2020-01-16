HABER
  4. Çelik rafların altında kalan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çelik rafların altında kalan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 01:09 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir mantar üretim çiftliğinde devrilen çelik rafların altında kalan işçilerden Caner Yarasa (46) öldü, Selim Serin, Ekrem Serin ve Yahya Doğan yaralandı.  Olay, gece saatlerinde Topaklı köyündeki mantar üretim çiftliğinde meydana geldi.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir mantar üretim çiftliğinde devrilen çelik rafların altında kalan işçilerden Caner Yarasa (46) öldü, Selim Serin, Ekrem Serin ve Yahya Doğan yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Topaklı köyündeki mantar üretim çiftliğinde meydana geldi. Poşetlenen mantarların konulduğu 2 metre yüksekliğindeki çelik raflar, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Devrilen çelik rafların altında kalarak yaralanan işçiler Caner Yarasa, Selim Serin, Ekrem Serin ve Yahya Doğan, işletmedeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yarasa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ciğerlerinde hasar oluşan Selim Serin ise ilk müdahalenin ardından Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi devam ederken, jandarma da olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Ankara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandıAnkara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konulduMinibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Bursa'da ‘dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

Bursa'da otomobilinden 16 kilo esrar çıkan zanlı tutuklandı

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Zulalı yerlerde bulundu!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.