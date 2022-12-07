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Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Tam bir basiretsizlik

07.12.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt vererek "Bu ifadeleri kullanırken unutmaması gereken bir şey var. Diktatörler halktan korkarlar. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız demokrasiye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu darbe girişimini televizyon başında seyretti" dedi.

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Tam bir basiretsizlik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek "Bu şekilde konuşması tam bir basiretsizliktir" diyen Çelik, "Bu ifadeleri kullanırken unutmaması gereken bir şey var. Diktatörler halktan korkarlar. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız demokrasiye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu darbe girişimini televizyon başında seyretti" dedi.


İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"TAM BİR BASİRETSİZLİKTİR"

"Kendisi sürekli demokratik üsluptan bahsediyor. Esasında Meclis'te yaptığı konuşmada Meclis'in iradesine saygısız olduğu, siyasetten haberi olmayan ifadeler kullandı. Bu şekilde konuşması tam bir basiretsizliktir.Milletin iradesiyle seçilmiş vekillere bunu söylemesi haddini aşmaktır.

Bu ifadeleri kullanırken unutmaması gereken bir şey var. Diktatörler halktan korkarlar. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız demokrasiye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu darbe girişimini televizyon başında seyretti. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur.

Cumhurbaşkanımızı öldürmek için Marmaris'e gelen katil sürüsü yargı önüne çıkarıldılar. Kılıçdaroğlu darbeye darbe, teröre terör diyemeyen biridir. Türkiye'de eğer bir diktatör olsaydı Kılıçdaroğlu diktatör diyemezdi.

CHP'NİN VİZYON BELGESİ: SİYASET DIŞI MODELDEN ÖTEYE GİDEMİYOR

Zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Kimden görüş alırlarsa alsınlar, sonuçta siyasi irade diye bir şey var. Ekonomiden bahsediyoruz, bu siyaset üstü bir politikadır, neyden bahsedersek edelim siyaset üstüdür deniliyor.

Getirdikleri model siyaset dışı bir modelden öteye gidemiyor. Bu toplantıda yine herhangi bir şekilde Türkiye'nin problemlerine çare olan bir tablo yok. Türk siyaseti açısından da düşünüyoruz, bu derece niteliksizliği ürkütücü bulduğumuzu belirtmek isterim. Milletin önüne şampiyonlar ligi diye getirmek son derece vahimdir.

6'LI MASANIN ANAYASA ÇALIŞMASI

Bir de siyasi açılım yaptılar. Anayasa değişikliği teklifi getirildi. Tamamen apolitik, siyaset karşıtı bir tablo ortaya çıkıyor. Millete verilen hakkı şeklen korumuşlar. Ama seçilen cumhurbaşkanına öyle sınırlamalar getirmişler ki... Hem halk seçecek hem hiçbir işlevi olmayacak. Ahmet Necdet Sezer ile Bülent Ecevit arasındaki krizi gördük. Devlet mekanizmalarını ikiye bölersiniz. Eski vesayeti ortaya çıkaracak bir tablo sunuyorsunuz.

En vahimi de, bu söylemden vazgeçerler diye bekledik, diyorlar ki cumhurbaşkanı seçildikten sonra, cumhurbaşkanı 6'lı masa tarafından yönetilecek.

Vesayet türlerini yeniden canlandırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Buna milletimizden herhangi bir teveccüh olmayacağına inanıyoruz.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OPERASYON

ABD'de Washington Post'ta terör örgütünün yazısını koydular. Biz son yaşadığımız olaylarla bir kere de daha anlıyoruz ki, bu operasyonlar ülkemiz için sorumludur. Bunu yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Eğer bunlar yapılmasaydı terör devletçikleri, terör yapıları kurulacaktı. Teröre sadece terör olarak bakmıyoruz arkasındaki siyasi projeleri de darmadağın ediyoruz. ,

Filistin'deki can kayıplarından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Vahşi tablolar asla kabul edilemez. Bütün dünyayı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz."


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Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Çelik ak parti

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