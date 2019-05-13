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Çelik üreticilerinden "yurt içinden tedarik" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan: - "Çelik üretiminde iyileşme var. Ocak, şubat ve mart ayları itibarıyla baktığımızda 2,5 milyon, 2,7 milyon ve 3 milyon tona doğru kademeli bir artış gerçekleşti" - "Şu anda yapılması gereken şey, yurt içinden tedarik etme imkanı bulunan her ürünü buradan almak"

MUHAMMET EMİN HORUZ - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, çelik üretiminde yılın ilk çeyreği itibarıyla kademeli bir artış olduğunu belirterek, "Şu anda yapılması gereken şey, yurt içinden tedarik etme imkanı bulunan her ürünü buradan almak." dedi.

Yayan, AA muhabirine, çelik üretiminde yılın ilk çeyreğine ilişkin verileri değerlendirdi.

Sektörde üretimin kademeli olarak artış gösterdiğine işaret eden Yayan, "Çelik üretiminde bir iyileşme var. Ocak, şubat ve mart ayları itibarıyla baktığımızda 2,5 milyon, 2,7 milyon ve 3 milyon tona doğru kademeli bir artış gerçekleşti. Şu anda yapılması gereken şey, yurt içinden tedarik etme imkanı bulunan her ürünü buradan almak." diye konuştu.

Üretimdeki kademeli artışta sürekliliğin sağlanabilmesi için yurt içi tüketimin artması gerektiğini ifade eden Yayan, bunun da ihracatla desteklenmesinin önem taşıdığını söyledi.

Yayan, hükümetin attığı adımların sektöre olumlu yansıdığına dikkati çekerek, "Atılan adımlar sayesinde oluşturulan yeni dengelerin, altyapı yatırımlarının tekrar sürdürülebilmesi için kaynak oluşturacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Çelik ithalatında sağlıklı bir gelişme var"

Çelik ithalatındaki azalmanın olumlu olduğunu vurgulayan Yayan, "Çelik ürünleri ithalatında sağlıklı bir gelişme var. Geçen yıl ithalatımızda ciddi azalış olmuştu, düşüş bu yıl da devam ediyor. İthalatımızda yılın ilk 3 aydaki azalış, miktar yönünden yüzde 35, değer yönünden yüzde 32,8'i buluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hurda teşviklerinin, yurt içi hurda tedarikini artıracağı bilgisini veren Yayan, "Yurt içi araç hurdaları ve diğer tedbirlerin kısmen de olsa yurt içi hurda tedarikini artıracağını söyleyebiliriz." dedi.

İthalat azalınca ekonominin içinin boşalacağı, yatırımların ve üretimin duracağı gibi değerlendirmelerin doğru olmadığını belirten Yayan, şunları kaydetti:

"Ben kendi sektörüm açısından söyleyeyim, Türkiye'de 50 milyon ton kapasite var. 50 milyon ton kapasitenin geçen yıl yüzde 70'i kullanıldı. Bu yıl ise yüzde 63 civarında bir kapasite kullanım oranı öngörülüyor. Demek ki arada yüzde 37'lik bir kısım kullanılmak için bekliyor. Siz ithalatı yüzde 37 kadar azaltsanız bile yurt içinden tedarik etme imkanı var."

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