MUHAMMET EMİN HORUZ - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, çelik üretiminde yılın ilk çeyreği itibarıyla kademeli bir artış olduğunu belirterek, "Şu anda yapılması gereken şey, yurt içinden tedarik etme imkanı bulunan her ürünü buradan almak." dedi.

Yayan, AA muhabirine, çelik üretiminde yılın ilk çeyreğine ilişkin verileri değerlendirdi.

Sektörde üretimin kademeli olarak artış gösterdiğine işaret eden Yayan, "Çelik üretiminde bir iyileşme var. Ocak, şubat ve mart ayları itibarıyla baktığımızda 2,5 milyon, 2,7 milyon ve 3 milyon tona doğru kademeli bir artış gerçekleşti. Şu anda yapılması gereken şey, yurt içinden tedarik etme imkanı bulunan her ürünü buradan almak." diye konuştu.

Üretimdeki kademeli artışta sürekliliğin sağlanabilmesi için yurt içi tüketimin artması gerektiğini ifade eden Yayan, bunun da ihracatla desteklenmesinin önem taşıdığını söyledi.

Yayan, hükümetin attığı adımların sektöre olumlu yansıdığına dikkati çekerek, "Atılan adımlar sayesinde oluşturulan yeni dengelerin, altyapı yatırımlarının tekrar sürdürülebilmesi için kaynak oluşturacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.