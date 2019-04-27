Çelik: Yapmaya çalıştıkları; eylemin arkasında AK Parti'yi göstermeye çalışmak

Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili, "Tek yapmaya çalıştıkları şey; bu eylemin arkasında AK Parti'yi göstermeye çalışmak. AK Parti'yi ve bakanları suçlamak. Ben kendim biliyorum Cumhurbaşkanımızın bu şiddet eylemi ile ilk andan itibaren nasıl ilgilendiğini. Fakat işi gücü bırakmışlar, 'Bunun arkasında siz varsınız' diyorlar" dedi. Ömer Çelik, partisinin 28'inci Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'nın gerçekleştirildiği Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, belediye başkanlarına yönelik bir sunum gerçekleştirdiğini söyledi. 'CUMHURBAŞKANIMIZ İKİ AÇIDAN ÇALIŞMALARA ÖNEM VERİYOR' Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Vahşet görüntülerini "Yılanla dans" deyip paylaştı Hollanda'da Uluslararası Öğrenci Buluşması

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, öncelikle büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşeceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız iki açıdan bu çalışmalara büyük bir önem veriyor. Birincisi, vatandaşın istediği hizmetlerin, etkili bir şekilde götürülmesi. İnsan yönetiminin, kaynak yönetiminin, kaynak israfı olmadan etkili bir şekilde yürütülmesi. İkincisi de kentlerin, daha önce açıklanan manifestomuzda olduğu gibi rant üreten değil, sadece değer üreten şehirler olması. Orada, insanla yerel yönetim arasındaki ilişkinin doğru kurulduğu yapılar olması nedeniyle büyük önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün büyükşehir belediye başkanlarımızla teke tek görüşecek. Ayrıca arta kalan illerdeki belediye başkanlarıyla da görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanımız da belediyedeki tecrübelerini ayrıntılı bir şekilde paylaşıyor. Cumhurbaşkanımız gördüğü eksiklikleri söylediği gibi, iyi yapılan işlerin de altını çiziyor. Dolayısıyla şu anda son derece dinamik ve verimli bir şekilde süreci yürütüyoruz" diye konuştu.

SRİ LANKA'DAKİ TERÖR SALDIRISI Açıklamalarında Sri Lanka'daki terör saldırısı sonrası oradaki Müslümanlara yapılan baskılara değinen Çelik, "Baskılar nedeniyle oradaki Müslümanların evlerini terk etmek zorunda kaldığını görüyoruz. Bu husus çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Yeni Zelanda'daki saldırıdan sonra ortaya çıkan, empati kurma, bu İslam düşmanlığıyla mücadele etme ivmesi yükselmişken, birileri buradaki saldırıları Müslümanların üzerine yıkarak, ya da o şekilde etiketleyerek, maalesef Yeni Zelanda'da bir insanlık değeri haline gelen ırkçılıkla, nefretle mücadele etme duygusunu tahrip etmeye çalışıyor. Maalesef Fransa Devlet Başkanı Macron 'siyasal İslam' diye bir iç tehditten bahsederek, son derece kavram kargaşasına neden olacak bir yorum getirdi, kendi ülkesindeki gelişmelerle ilgili. Biz öteden beri bu 'siyasal İslam' sözünün bir karartma olduğunu, bir örtbas etme faaliyeti olduğunu söylüyoruz. 'Siyasal İslam' diyerek birtakım aşırıları etiketliyorlar. Etiketlemenin sonu gelmiyor" dedi.

'OSMAN SARIGÜN KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ' AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün AK Parti'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini tekrarladı. Çelik, Osman Sarıgün serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyada bazı paylaşımların yapıldığı yönündeki soruya ise şöyle cevap verdi: "Bizi bağlayan şey Genel Başkanımızın sözüdür. AK Parti'nin gerçek ve resmi görüşü odur. Genel Başkanımızın yetkilendirdiği kişilerin onun adına yaptığı açıklamalardır. Bizim yaptığımız açıklamalarla çelişen görüşler demek ki AK Parti'nin görüşü değildir. Biz burada şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu ve şiddeti kınadığımızı söyledik." ÖZTRAK'A CEVAP VERDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili sözlerinin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın eleştirileri sorulan Çelik şöyle konuştu: