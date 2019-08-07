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Çelik yelekle adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 10:10 | Son Güncelleme

Antalya’da bir müteahhidi alacağı nedeniyle silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çelik yelekle sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Önceki gün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinde meydana gelen olayda, müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, evinin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çelik yelekle adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı

Antalya’da bir müteahhidi alacağı nedeniyle silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, çelik yelekle sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önceki gün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinde meydana gelen olayda, müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, evinin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli T.Ö.’yü Muratpaşa ilçesindeki evinde saklanırken yakalandı. Polisteki ifadesinde cinayeti 1 milyon TL’lik alacağı yüzünden işlediğini ileri süren T.Ö, “İkimiz de aynı köylüyüz. Daha önceden ortaklık yapmıştık. Bu ortaklığımız sırasında kendisinden 1 milyon lira alacağım vardı. Kendisinden defalarca istememe rağmen vermedi. Olay günü tartıştık ve olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.
T.Ö., ifadesinin ardından çelik yelekli olarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çelik yelekle adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı

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