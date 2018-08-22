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Çelik: "Yunan yargısı Türkiye düşmanları ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur."

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 11:13 | Son Güncelleme

Çelik: "Yunan yargısı Türkiye düşmanları ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur."


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