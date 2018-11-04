HABER

Çelikhan’da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 21:31 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çelikhan’da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Palanlı Köyü yakınlarında Müslüm Taşçı yönetimindeki 38 PP 493 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Süleyman Koçak’ın kullandığı 63 EN 142 plakalı TIR çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mehmet Tilki ve Ramazan Ekiz yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Çelikhan’da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

PARTNERSadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...Sadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...
Ayvalık'ta kaza: 6 yaralıAyvalık'ta kaza: 6 yaralı
Van-Hakkari Karayolu'nda kaza: 19 yaralıVan-Hakkari Karayolu'nda kaza: 19 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp'e şantajdan 13 yıl hapis

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp'e şantajdan 13 yıl hapis

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar

İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.