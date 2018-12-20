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Çelikhanlı öğrenciler ata sporunu öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri okçulukla tanıştı.

Çelikhanlı öğrenciler ata sporunu öğreniyor

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri okçulukla tanıştı. Ata sporuna yoğun ilgi gösteren öğrenciler, ders çıkışı ve boş zamanlarında okçuluk eğitimi alıyor.
İlçede eğitim veren Cumhuriyet Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi ve Pınarbaşı Çok Programlı Lisesi öğrencileri ata sporu olan okçuluğa merakını gidermek için haftaiçi ve haftasonu okul çıkışında boş zamanlarında ata sporu okçuluk eğitimi alıyor. Genlik ve İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda eğitim alan öğrenciler milli sporcu olmak istiyor.
Okçuluk Antrenörü Engin Ayhan, kırsal mahallelerdeki öğrencilerin okçuluk sporu ile tanıştığını belirterek, "Burada aldıkları eğitim onlar için hobi oluyor. Aynı zamanda milli takıma girmek istiyorlar. Biz de çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Yoğun bir tempo ile antrenmanlarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Melike Çitil ise, "Antrenörümüz okula geldiğinde merak ettim ve ablamla okçuluğa başladık. Çok eğlenceli ve zor bir spor. Hedefimiz milli takıma girmek. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Ailemiz de bize destek oluyor" diye konuştu.
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Çelikhanlı öğrenciler ata sporunu öğreniyorÇelikhanlı öğrenciler ata sporunu öğreniyorÇelikhanlı öğrenciler ata sporunu öğreniyorÇelikhanlı öğrenciler ata sporunu öğreniyor

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