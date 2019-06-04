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Çelik:"İslam dünyasında büyük acılar çekiliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 08:24 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam dünyasında büyük acılar çekildiğini belirterek, "Bu sene maalesef Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz için çok zor bir sene oldu.

Çelik:"İslam dünyasında büyük acılar çekiliyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam dünyasında büyük acılar çekildiğini belirterek, "Bu sene maalesef Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz için çok zor bir sene oldu. Kudüs ile ilgili alınan kararlar hepimizin içini acıttı. Nitekim Arakan’daki Müslümanlar büyük sıkıntı çekmeye devam ediyorlar" dedi.
Bayram namazını Adana’da Sabancı Merkez Camisi’nde kılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Çelik, burada yaptığı açıklamada, "Allah’a şükürler olsun Ramazan’da oruçlarımızı sahurlarımızı eda ettik ve bayrama kavuştuk. Şimdide Adana’da bütün kardeşlerimizde bayram namazını eda ettik. Huzur içerisinde bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum" diye konuştu.
Terörle mücadelenin devam ettiğini belirten Çelik, "Hepimizin huzuru için güvenlik güçlerimiz silahlı kuvvetlerimiz kahraman emniyetimiz büyük fedakarlık gösteriyor. Adana’da son bir ay içerisinde şehitlerimiz oldu. Bugünde bir şehidimiz var. Öğlen namazına eda edeceğiz. Bayram namazının hemen sonrasında şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Öncellikle bütün şehit ailelerinin bayramlarını kutluyoruz, en çok bayramı hak eden onlar. Eğer biz bugün memleketimizde huzur içerisinde bayram eda edebiliyorsak, bu şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük fedakarlıkları sayesindedir. Bugün bir şehidimiz var, milletimizin başı sağ olsun. Adanamız terörle mücadele konusunda en çok şehit veren illerimizin başında geliyor. Memleket meselesi söz konusu olduğunda Adanalıların hassasiyeti büyüktür. Gazilerimize büyük şükranlarımız var onlar büyük fedakarlık yaptılar yapmaya devam ediyorlar" dedi.
İslam dünyasında büyük acılar çekildiğini ifade eden Çelik şunları kaydetti:
"Bu sene maalesef Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz için çok zor bir sene oldu. Kudüs ile ilgili alınan kararlar hepimizin içini acıttı. Nitekim Arakan’daki Müslümanlar büyük sıkıntı çekmeye devam ediyorlar. Milletimiz büyük bir fedakarlık göstererek dünyanın her tarafından gelen göçmenlere asaletini göstererek kucağını açıyor. Milletimiz bir kere daha büyüklüğünü gösteriyor çorbasını, ekmeğini paylaşıyor. Umuyoruz ki bu bayram vesilesiyle acıların dindiği önümüzdeki dönemin daha umutlu olduğu bir dönem olsun. Tabi en önemlisi bizim millet olarak birliğimizi dirliğimizi korumak kendi hedefimize doğru yürümemizdir. Aziz milletimin İslam dünyasının Adana’dan bir kere daha bayramını tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bayram Namazı’na Ömer Çelik ile beraber Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ta katıldı.

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