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Çelik:"(Süleymani'nin öldürülmesi)Irak'ın, bölgemizin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmeler tetiklenmiştir"
Çelik:"(Süleymani'nin öldürülmesi)Irak'ın, bölgemizin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmeler tetiklenmiştir"
POLİTİKA
HABERLERİ
|
06.01.2020 18:36 |
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Çelik:"(Süleymani'nin öldürülmesi)Irak'ın, bölgemizin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmeler tetiklenmiştir"