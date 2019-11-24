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Çelik'ten Külliye'deki görüşme iddialarına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 17:31 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Çelik: - "CHP sözcüleri yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar" - "Sahte plakalardan daha sahte bir senaryonun sahipleri olarak herkese özür borçları vardır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Külliye'de görüştüğü iddialarına ilişkin, "CHP sözcüleri mahcup olacakları yerde hala Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir CHP'linin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü" iddia eden ve yalan haberlere imza atan gazetecilerin bu yalanın arkasından çekildiğini, haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezi'ni adres gösterdiklerini belirtti.

"Bu yalan haberin hedefi olan CHP'li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor." ifadelerini kullanan Çelik, "Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezi'nin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünden hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar. Yalan siyaseti üreten CHP sözcüleri ise mahcup olacakları yerde hala Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar. Yalan, kumpas ve ahlak sınavından eksi not alarak her dakika daha fazla dibe çökmek siyasal karakter haline gelmiş artık." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, şunları kaydetti:

"Kendi koltuklarını korumak için yalana ve komploya kurumsal kimlik giydirmeye çalışan bir grupla karşı karşıya siyaset hayatımız. Tablo net, siyasal çürümüşlük bir siyaset biçimi haline gelmiş artık. Nitelikli siyaset üretemeyenler, çürümüş siyasi senaryo üretim merkezi haline gelmiş durumdalar. Ne siyasi hayatımız ne de CHP'ye destek veren vatandaşlarımız hak ediyor bunu. Siyasi çürümüşlüğün sembol olaylarından biriyle karşı karşıyayız. Çürümüş bir siyaset tarzının, suçunu itiraf eden boş meydan okumalarını görüyor herkes. Kendi parti içi rakiplerini zora sokmak için yalan haber üreten, yalan siyasetine sarılan, kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı. Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP'li siyasetçilerden af dilemelidir. Sahte plakalardan daha sahte bir senaryonun sahipleri olarak herkese özür borçları vardır. Ürettikleri bu çirkin senaryolar yüzünden tüm milletimize ve CHP kimliğini kullanarak yaptıkları bu çirkin işlerden dolayı CHP'li vatandaşlarımıza özür borçları vardır."

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