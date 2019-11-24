Çelik'ten Külliye'deki görüşme iddialarına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Külliye'de görüştüğü iddialarına ilişkin, "CHP sözcüleri mahcup olacakları yerde hala Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir CHP'linin Külliye'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü" iddia eden ve yalan haberlere imza atan gazetecilerin bu yalanın arkasından çekildiğini, haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezi'ni adres gösterdiklerini belirtti.

"Bu yalan haberin hedefi olan CHP'li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor." ifadelerini kullanan Çelik, "Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezi'nin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünden hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar. Yalan siyaseti üreten CHP sözcüleri ise mahcup olacakları yerde hala Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar. Yalan, kumpas ve ahlak sınavından eksi not alarak her dakika daha fazla dibe çökmek siyasal karakter haline gelmiş artık." değerlendirmesinde bulundu.