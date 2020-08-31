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  4. Çelik'ten Meis'e asker sevkiyatı iddiasına tepki

Çelik'ten Meis'e asker sevkiyatı iddiasına tepki

31.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Meis adasına asker sevkıyatı yaptığı iddiaları Ankara’nın tepkisini çekti.

Çelik'ten Meis'e asker sevkiyatı iddiasına tepki

AKP Sözcüsü Çelik, "Türkiye’nın kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır" dedi.Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerginliği sürerken Atina'nın Meis adasına asker sevkıyatı yaptığı iddialarına Ankara tepki gösterdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözücüsü Ömer Çelik, hafta sonu Türkiye basınına yansıyan iddialara atfen "Yunanistan’ın bu adımlarının neticesinde ağır başarısızlığa uğrayacağını" söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur" diye belirtti.

"Sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır"

Atina’nın sorunları hukuk yoluyla çözmek için en güvenilir muhatabının Türkiye olduğunu belirten Çelik, "Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır" dedi.

Yunan hükümetinin Ege Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkarmayı planladığını açıklaması Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliği tırmandırmıştı. Ankara, bu planı "savaş sebebi" olarak değerlendireceğini söylüyor.

DW / DBN,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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