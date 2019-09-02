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Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Denizli’de karbon fiber parça tasarımcılığı yapan Gökhan Bayrak dünya üzerinde bilinen en sağlam malzemelerden birisi olan, bakıldığında kumaş gibi görünen fakat çelikten daha dayanıklı bir yapıya sahip olan karbon fiber kumaşlarla araba parçaları üretiyor.Türkiye’de yeni yaygınlaşmaya başlayan karbon fiber diğer bir adıyla karbon elyaflar bina yapımında, araba parçaları üretiminde kullanılıyor.

Denizli’de karbon fiber parça tasarımcılığı yapan Gökhan Bayrak dünya üzerinde bilinen en sağlam malzemelerden birisi olan, bakıldığında kumaş gibi görünen fakat çelikten daha dayanıklı bir yapıya sahip olan karbon fiber kumaşlarla araba parçaları üretiyor.
Türkiye’de yeni yaygınlaşmaya başlayan karbon fiber diğer bir adıyla karbon elyaflar bina yapımında, araba parçaları üretiminde kullanılıyor. Dünya üzerinde en sağlam malzemelerden biri sayılan karbon fiber kumaşlar görünüş olarak kumaş inceliğinde olup çelik sertliğinden daha dayanıklı kumaşlar olarak özellikle araba parçalarının yapımında kullanılıyor. Yanmaz kumaş olması arabanın dayanıklılığını artırırken, sağlam olması olası bir durumda gerçekleşen kazalarda aracın hasar durumunu en aza indiriyor. Denizli’de bu işi yapan tek kişi olan Gökhan Bayrak karbon fiber kumaşlar hakkında bilgi vererek çelikten daha sağlam olan bu kumaşların yaygınlaşması gerektiğini belirtti.

“Çelikten 4 buçuk kat daha hafif, 3 buçuk kat daha sağlam”
Karbon fiber parça tasarımcısı Gökhan Bayrak, “Karbon fiber akrilik elyaftan üretilen bir iplik türüdür. Bunlar en ağırlıklı otomotiv sektöründe ile beraber bir çok sektörde kullanılıyor. Bina güçlendirmelerinde, kolon güçlendirmelerinde kullanılabiliyor. Örneğin araba parçalarından bir kaput, bagaj, direksiyon gibi parçalar üretebiliyoruz. Türkiye’de daha yeni yeni kullanılmaya başlayan bir malzeme. Aslında geçmişi 1950’li yıllara dayanıyor. Hafifliğiyle dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarıyor. Çelikten 4 buçuk kat daha hafif, 3 buçuk kat daha sağlam bir yapıya sahiptir. Fiyat konusuna gelince araca özel fiyat biçiyoruz” diye konuştu.
Üretilen karbon fiber kumaşlar, Lübnan ve Hollanda’ya ihraç ediliyor.

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor

Çelikten sağlam kumaşla araba parçaları üretiyor
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