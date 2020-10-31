Celil Nalçakan: Aklımı oynatacağım! Kardeşim, akrabalarım...

Oyuncu, Celil Nalçakan, sosyal medya hesabı üzerinden "Allah’ım ne büyük bir çaresizlik bu. Kardeşim, akrabalarım, sevdiklerim var orada. Aklımı oynatacağım" mesajını yayınladı.
Ünlülerden İzmir paylaşımları
Acun Ilıcalı:
Depremi hisseden ve etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dualarımız onlarla..
İbrahim Tatlıses
Dualarım sizinle
Yılmaz Erdoğan
Geçmiş olsun İzmir.
Burcu Esmersoy
Geçmiş olsun güzel İzmir. Kayıplar için baş sağlığı, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremden etkilenen tüm bölgelerde bu büyük korkuyu yaşayan herkes ve mucize kurtuluşların devamı için dualarım sizlerle
Ajda Pekkan
Geçmiş olsun Güzel İZMİRİM
Mustafa Sandal
Geçmiş olsun canım güzel İzmirim
Pınar Altuğ Atacan
Çok geçmiş olsun güzel İzmir’im
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