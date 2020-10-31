Celil Nalçakan: Aklımı oynatacağım! Kardeşim, akrabalarım...

Oyuncu, Celil Nalçakan, sosyal medya hesabı üzerinden "Allah’ım ne büyük bir çaresizlik bu. Kardeşim, akrabalarım, sevdiklerim var orada. Aklımı oynatacağım" mesajını yayınladı.

Ünlülerden İzmir paylaşımları

Acun Ilıcalı: Depremi hisseden ve etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dualarımız onlarla..

Ata Demirer

İbrahim Tatlıses Dualarım sizinle

Yılmaz Erdoğan Geçmiş olsun İzmir.

Mert Fırat

Tarkan

Burcu Esmersoy Geçmiş olsun güzel İzmir. Kayıplar için baş sağlığı, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremden etkilenen tüm bölgelerde bu büyük korkuyu yaşayan herkes ve mucize kurtuluşların devamı için dualarım sizlerle

Demet Evgar

Ajda Pekkan Geçmiş olsun Güzel İZMİRİM

Tuba Büyüküstün

Fazıl Say

Mustafa Sandal Geçmiş olsun canım güzel İzmirim

Gonca Vuslateri

İrem Derici

Pınar Altuğ Atacan Çok geçmiş olsun güzel İzmir’im

Alp Kırşan

Demet Akbağ

Hazer Amani

Funda Arar

Nergis Kumbasar

Haluk Levent

Amine Gülşe

Ahmet Kural

Beren Saat

Özcan Deniz

Çağan Irmak

Alişan

Gönül Yazar

Yıldız Çağrı Atiksoy

Begüm Kütük

İbrahim Büyükak

Demet Akalın

Murat Dalkılıç

Burcu Güneş

Hande Yener

Murat Cemcir