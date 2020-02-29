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Celil Nalçakan: Çok utanıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şehit haberleri sonrasında içine girdiği ruh halini anlattı.

Celil Nalçakan: Çok utanıyorum

İdlib’de yaşanan saldırı ardından verilen 36 şehit Türkiye’deki milyonların yüreğine ateş düşürdü. Sadece şehit ateşi düşen aileler değil milyonlarca insan bu acıyı derinden yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından bu acıyı kelimelere dökrmeye çalışan isimlerden biri de oyuncu Celil Nalçakan oldu.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son derece samimi ifadelere yer veren Celil Nalçakan, şehit haberini aldıktan sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Çok utanıyorum. Kız kardeşim geldi, sevinmeye utanıyorum… 2 gündür aynı tişörtleyim, değiştirmeye utanıyorum… Yorganımın altında, sıcak sıcak uyumaya utanıyorum… Kardeşlerim toprağın altındayken, nefes almaya utanıyorum…”

celil-twitter

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Anahtar Kelimeler:
celil nalçakan, idlib,

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