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Çelişkili ifade verdi, baba katili olarak tutuklandı! 20 yıldır beraber yaşıyorlarmış

11.11.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 79 yaşındaki babası Himmet Geleç'in evinde hareketsiz halde yatarken bulunmasının ardından Aydın'ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalanan kızı Meliha Geleç, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınarak tutuklandı. Çelişkili ifadeler verdiği belirtilen, adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Babama bir şey yapmadım' dedi.

Çelişkili ifade verdi, baba katili olarak tutuklandı! 20 yıldır beraber yaşıyorlarmış

Olay, 9 Kasım günü saat 14.30 sıralarında İzmir Tire'nin kırsal Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. Meliha Geleç, başka bir mahallede yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Durumdan şüphelenen akrabaları, Geleç'in kardeşi A.G.'yi telefonla arayıp, babasını kontrol etmelerini istedi. Babası Himmet Geleç'i evde yerde hareketsiz başından yaralanmış halde bulan A.G., durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Himmet Geleç'in hayatını kaybettiği belirledi.

AYDIN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Himmet Geleç'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Meliha Geleç'i Aydın'ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalayıp, gözaltına aldı. 20 yıl önce eşinden boşanıp, babasıyla yaşamaya başladığı öğrenilen Meliha Geleç'in içine kapanık biri olduğu, kimseyle çok fazla görüşmediği ileri sürüldü.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meliha Geleç, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Babama bir şey yapmadım" dedi. Jandarma, savcılık ve çıkarıldığı mahkemede çelişkili ifadeler verdiği belirtilen Meliha Geleç, tutuklandı.

(DHA)

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