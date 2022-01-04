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Çelişkili ifadeler ele verdi! Kadının sütyeninden çıktı

04.01.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Yüreğir'de şüphe üzerine durdurulan ve GBT sorgusunda çelişkili ifadeler veren kadının sütyeninden hassas terazi çıktı. Kadının yanında bulunan arkadaşında ise uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Çelişkili ifadeler ele verdi! Kadının sütyeninden çıktı

Adana Yüreğir'de devriye görevi yapan polis, şüphelendikleri bir kadın ve erkeği durdurdu. GBT sorgulamasında çelişkili ifadeler verilmesi üzerine yapılan aramada kadının sütyeninden hassas terazi, erkekte ise uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.

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ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLER

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgelerinde devriye görevi yapan Yüreğir Devriye Ekipleri, şüphelendikleri Ece Y. İle Serdar K.’yı durdurdu. Durdurulan şüpheliler GBT sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis üzerlerinde arama yaptı. Serdar K.’nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap, esrar maddesi ve 6 bin TL ele geçirildi.

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SÜTYENİNDEN HASSAS TERAZİ ÇIKTI

Yüreğir Devriye Ekipleri’nde görev yapan kadın polis memurunun, Ece Y’nin üzerinde yaptığı aramada ise sütyeninden hassas terazi buldu. Her iki şüphelide gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

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Adana
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