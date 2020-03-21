Celly Türkiye’de faaliyetlerine başlıyor

Cell’nin boyun askısına sahip kulaklığı, aynı anda iki Bluetooth cihaza bağlanarak kullanım sunabiliyor. Tabii üzerinde gelen aramaları yanıtlamak ve ses ayarlarını yapmak için tuşlar da var. Bir de, Multipoint teknolojisi sayesinde dinlediğiniz müziği arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Pembe, siyah, beyaz, gri ve mavi olmak üzere pek çok renk seçeneği bulunan ürün, tek şarj ile 8 saate varan kullanım sunuyor.

Celly powerbank ile şarj sorununu ortadan kaldırabilirsiniz



Celly Powerbank; telefon, MP3 çalar, GPS cihazı, kulaklık, hoparlör, tablet, araç kiti ve daha birçok cihazı şarj edebiliyor. 10000mAh değerde pili bulunan cihaz, üzerinde iki adet USB 2.0 ve bir de microUSB bağlantı noktasına sahip.

Kesintisiz kullanım için Type-C portu



USB Type-C portu, yeni nesil akıllı telefonların yanı sıra taşınabilir bilgisayarların da şarj noktası olduğu için Celly’nin geliştirdiği Type-C kablo, kullanıcılar için önemli bir ihtiyaca çözüm oluyor. 1 metre uzunluğundaki Type-C kablo, hızlı veri aktarabilme ve şarj edebilme özelliği (3A) ile öne çıkıyor. Ürünün PC ve Mac uyumu da bulunuyor.