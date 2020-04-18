HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Celp ve terhisler neden ertelendi? MSB'den açıklama

Celp ve terhisler neden ertelendi? MSB'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 12:59 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs nedeniyle celp ve terhislerin ertelenmesine yönelik bir açıklama yaptı.

Celp ve terhisler neden ertelendi? MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) celp ve terhislerin ertelenmesine yönelik yaptığı açıklamada toplum sağlığına zarar verebilecek büyük hareketlenme riski ile başarıyla devam eden 6 büyük operasyonun riske girebileceğini vurguladı.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Kışlalarda görev yapan Mehmetçiklerimizin COVID-19 salgınına karşı korunması maksadıyla; Nisan ayında askere alınacak 53
bin yükümlü gencimizin silah altına alınması ertelendi. Birliklere yeni erbaş ve er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silahaltına alınan 66 bin Mehmetçiğin hizmet süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay daha uzatıldı.

  • Önümüzdeki dönemde Jandarma dahil 53 bin kişinin celp kapsamında gelmesi, 66 bin kişinin de terhis olması söz konusuydu. Bu görev değişimi yurt çapında en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacaktı. Aile bireyleri ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 binlere varacağı değerlendirildi.

  • Terhislerin bir ay ertelenmesinin nedeni de Nisan ayında vatani görevini yapmak üzere gelecek 53 bin gencimizin kışlalar için risk oluşturmasıdır.

  • KOMMER tarafından son celp döneminde kışlalara katılan erbaş ve erlerin birlikler için bulaş ihtimalini artırdığı tespit edilmiştir.

  • Kışladan sağlıklı çıkanların evlerine, evlerinden sağlıklı çıkanların kışlalara virüs bulaşmadan ulaşmaları bu ortamda çok riskli ve hatta mümkün de olmayabilir. Bu da hem TSK için hem de aileler ve toplum için büyük tehlike ve risk demektir.

    • OPERASYONLAR RİSKE GİREBİLİR

    • Bu hareketlilik, bugüne kadar karantina, şehirlerin izolasyonu, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal hareketliliği asgariye indiren tedbirlerle yurt genelinde ve TSK bünyesinde sağlanan kazanımlara çok ciddi, büyük zararlar verebilir.

    • Buna bağlı olarak; özellikle birliklerimizde meydana gelebilecek bir virüs salgını yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımızı tehlikeye sokabilir.

    • Daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeleri de ertelenmişti.

    • Terhis ve celplerin ertelenmesi ile ilgili düzenlemeler, TSK'nın operasyona ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planlanmıştır.


    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
    Haydar Baş'ın ailesine bir acı haber dahaHaydar Baş'ın ailesine bir acı haber daha
    Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!
    Anahtar Kelimeler:
    MSB celp Terhis koronavirüs

    En Çok Okunan Haberler

    FETÖ’nün kilit ismi koronavirüsten öldü

    FETÖ’nün kilit ismi koronavirüsten öldü

    Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

    Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

    Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu

    Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu

    Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

    Trump: Çok tuhaf şeyler oluyor

    Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya çirkin yorumlar! Gülben Ergen'den tepki

    Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya çirkin yorumlar! Gülben Ergen'den tepki

    Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

    Polise yakalandı 'Benim adım felaket' diye bağırdı

    İlginizi Çekebilir

    'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

    'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

    Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

    Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

    İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

    Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

    Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

    Diğer Haberler
    Nakille hayata tutunduğu hastanede koronavirüse yenildi

    Nakille hayata tutunduğu hastanede koronavirüse yenildi

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy normalleşme için tarih verdi

    Bakan Ersoy normalleşme için tarih verdi

    Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er hayatını kaybetti

    Haydar Baş'ın ailesine bir acı haber daha

    Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

    Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından ürperten sözler

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

    TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillileri arasında koronavirüse yakalanan yok

    Koronavirüse yakalanan milletvekili var mı? Şentop açıkladı

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.