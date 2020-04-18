Celp ve terhisler neden ertelendi? MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) celp ve terhislerin ertelenmesine yönelik yaptığı açıklamada toplum sağlığına zarar verebilecek büyük hareketlenme riski ile başarıyla devam eden 6 büyük operasyonun riske girebileceğini vurguladı.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:



Kışlalarda görev yapan Mehmetçiklerimizin COVID-19 salgınına karşı korunması maksadıyla; Nisan ayında askere alınacak 53

bin yükümlü gencimizin silah altına alınması ertelendi. Birliklere yeni erbaş ve er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silahaltına alınan 66 bin Mehmetçiğin hizmet süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay daha uzatıldı.