Çeltiği karayolunda kurutuyorlar

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA) EDİRNE'de çeltik (pirinç) hasadı devam ederken, üreticilerin bazıları, ürünlerini karayolu üzerinde kurutmayı tercih ediyor. Üreticilerden Hüseyin Tekin, Yola serip çeltik kurutma biraz zahmetli oluyor ama ne yapacaksın, kurutmaya gitsek masraf biraz daha yükselir. Böyle 300-500 lira cebimize kalır diye hesaplıyoruz dedi. Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 51'ini karşılayan Edirne'de, üretici hasadını sürdürürken, bir yandan da ürünlerini kurutmaya çalışıyor. Sularla kaplı tarlalarından çeltiklerini biçen üreticiler, kurutma kazanlarında kurutup satmak için çuvallara doldururken bazı çiftçilerde, saati 100 liradan kurutma fiyatını pahalı buluyor. Bu üreticiler ise ürünlerini karayolları, yan yollarla ve köy yollarına sererek güneşte kurutmayı tercih ediyor. Güneşli havada asfalta serilen çeltik, gün batımına kadar ellerde fırçalarla ters düz çevrilip karıştırılmasının ardından traktör römorklarına yükleniyor. Ücretsiz kurutulan çeltikler daha sonra çuvallara dolduruluyor. Edirne-Uzunköprü ilçesi karayolunun Aslıhan köyü girişinde hasat ettikleri çeltiklerini asfalta dökerek kurutan üreticiler zaman zaman trafiğe de tehlikeye düşürürken, kendi hayatlarını da tehlikeye atıyor. Üreticilerden Hüseyin Tekin, Yola serip çeltik kurutma biraz zahmetli oluyor ama ne yapacaksın, kurutmaya gitsek masraf biraz daha yükselir. Böyle 300-500 lira cebimize kalır diye hesaplıyoruz. Bu yıl girdiler mazot başta olmak üzere çok arttı, kar edeceğimizi düşünmüyoruz. Bir de çeltiklerimizi çok düşük fiyata almaya çalışıyorlar. Devlet çeltik alım fiyatını açıklamadı. Şu anda çeltiğimizi almaya gelen de yok. Ne yapacağız bilmiyoruz dedi. Üreticilerden Mehmet Kenan, zarar ettikleri ürünleri de birde ton başına 100 lira kurutma parası ödememek için karayollarını tercih ettiklerini söyledi.

